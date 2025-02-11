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Регион
11 февраля, 11:55

Квартира актрисы Цорн, ставшей жертвой мошенников, находится в долевой собственности

SHOT: Квартира актрисы Цорн находится в долевой собственности

Елена Цорн в «Погоне за тенью». Обложка © kino-teatr

Елена Цорн в «Погоне за тенью». Обложка © kino-teatr

Квартира актрисы Елены Цорн, ставшей жертвой мошенников, находится в долевой собственности. Артистка оформила документы на жильё на следующий день после завершения общения с аферистами, сообщает SHOT.

Квартира Цорн в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, в настоящее время квартира в районе Хамовники имеет двух собственников, так как она разделена на доли. Рыночная стоимость такой недвижимости составляет около 70 миллионов рублей. Предполагается, что Цорн заставили подписать договор пожизненной ренты, который позволит мошенникам полностью завладеть квартирой после её смерти.

Сама Елена Николаевна сейчас остаётся в квартире. Со слов соседей, женщина ведёт замкнутый образ жизни. Иногда к ней в гости приходят знакомые. Дети и внуки артистку не навещают.

Ранее сообщалось, что Елену Цорн развели по схеме Ларисы Долиной. Артистка осталась без квартиры в центре Москвы за 50 миллионов рублей.

Ларисе Долиной вернут 69 миллионов из похищенных 200 миллионов рублей
Ларисе Долиной вернут 69 миллионов из похищенных 200 миллионов рублей
Наталья Демьянова
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