Ларисе Долиной вернут 69 миллионов из похищенных 200 миллионов рублей
Суд постановил взыскать с фигурантов дела о квартире Долиной 69 миллионов рублей
Лариса Долина. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Мошенники, которые обманули певицу Ларису Долину, должны будут выплатить артистке 69 миллионов рублей из похищенных у неё 200 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск прокурора в интересах артистки, сообщила прокуратура Москвы.
По данным ведомства, деньги необходимо будет вернуть после того, как решение суда вступит в законную силу. Средства будут взысканы из-за неосновательного обогащения обвиняемых.
«С учётом позиции прокуратуры города Йошкар-Олы Республики Марий Эл суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Центрального административного округа Москвы в интересах народной артистки РФ [Ларисы Долиной], ставшей жертвой мошенников», — говорится в сообщении.
Напомним, Долина стала жертвой масштабного мошенничества, в результате которого лишилась не только своей роскошной квартиры в Москве, но и 200 миллионов рублей. Часть суммы она перевела аферистам, а часть передала лично 53-летней Анжеле Цырульниковой. Последняя была задержана в Балашихе. СК нашёл её сообщника, у которого была обнаружена банковская карта. Именно на неё Долина перевела 10 миллионов рублей в конце июня. Ещё одним фигурантом стал 43-летний Дмитрий Леонтьев. В результате операции по ликвидации финансовой пирамиды были задержаны четыре человека.