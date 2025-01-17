Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 10:36

Ларисе Долиной вернут 69 миллионов из похищенных 200 миллионов рублей

Суд постановил взыскать с фигурантов дела о квартире Долиной 69 миллионов рублей

Лариса Долина. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Лариса Долина. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Мошенники, которые обманули певицу Ларису Долину, должны будут выплатить артистке 69 миллионов рублей из похищенных у неё 200 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск прокурора в интересах артистки, сообщила прокуратура Москвы.

По данным ведомства, деньги необходимо будет вернуть после того, как решение суда вступит в законную силу. Средства будут взысканы из-за неосновательного обогащения обвиняемых.

«С учётом позиции прокуратуры города Йошкар-Олы Республики Марий Эл суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Центрального административного округа Москвы в интересах народной артистки РФ [Ларисы Долиной], ставшей жертвой мошенников», — говорится в сообщении.

Долина отказывается покидать квартиру, которую увели мошенники
Долина отказывается покидать квартиру, которую увели мошенники

Напомним, Долина стала жертвой масштабного мошенничества, в результате которого лишилась не только своей роскошной квартиры в Москве, но и 200 миллионов рублей. Часть суммы она перевела аферистам, а часть передала лично 53-летней Анжеле Цырульниковой. Последняя была задержана в Балашихе. СК нашёл её сообщника, у которого была обнаружена банковская карта. Именно на неё Долина перевела 10 миллионов рублей в конце июня. Ещё одним фигурантом стал 43-летний Дмитрий Леонтьев. В результате операции по ликвидации финансовой пирамиды были задержаны четыре человека.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Мошенничество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar