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22 декабря, 11:23

Долина отказывается покидать квартиру, которую увели мошенники

Долина намекнула, что отпразднует Новый год в проданной мошенникам квартире

Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

Певица Лариса Долина отпразднует Новый год в квартире, которую от её имени продали мошенники. О своих планах она рассказала в шоу «Ты не поверишь!».

Долина рассказала, что уже украсила праздничную ёлку в квартире и съезжать не планирует. Эти данные подтвердила представительница новой владелицы Полины Лурье.

«Мы не можем туда попасть, за это и боремся. Собственником является Лурье», — сообщила представительница покупательницы.

Ларисе Долиной грозит потеря ещё одной квартиры
Ларисе Долиной грозит потеря ещё одной квартиры

Life.ru напоминает, что Лариса Долина попала в лапы мошенников и потеряла элитную квартирку в Москве, а заодно и отправила злодеям 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное отдала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Покупательницей элитной недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка. В начале разбирательств суд закрыл процесс.

Николай Рюмин
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