Долина отказывается покидать квартиру, которую увели мошенники
Долина намекнула, что отпразднует Новый год в проданной мошенникам квартире
Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина
Певица Лариса Долина отпразднует Новый год в квартире, которую от её имени продали мошенники. О своих планах она рассказала в шоу «Ты не поверишь!».
Долина рассказала, что уже украсила праздничную ёлку в квартире и съезжать не планирует. Эти данные подтвердила представительница новой владелицы Полины Лурье.
«Мы не можем туда попасть, за это и боремся. Собственником является Лурье», — сообщила представительница покупательницы.
Life.ru напоминает, что Лариса Долина попала в лапы мошенников и потеряла элитную квартирку в Москве, а заодно и отправила злодеям 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное отдала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Покупательницей элитной недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка. В начале разбирательств суд закрыл процесс.