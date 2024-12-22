Долина отказывается покидать квартиру, которую увели мошенники

Певица Лариса Долина отпразднует Новый год в квартире, которую от её имени продали мошенники. О своих планах она рассказала в шоу «Ты не поверишь!».

Долина рассказала, что уже украсила праздничную ёлку в квартире и съезжать не планирует. Эти данные подтвердила представительница новой владелицы Полины Лурье.