Квартиру Долиной в Москве за более чем 100 млн купила 34-летняя мать-одиночка

Известно, что новоиспечённая собственница Полина в разводе, у неё есть ребёнок. Ранее женщина работала в инженерно-консалтинговой компании. Каких-либо бизнесов на москвичку зарегистрировано не было, поэтому у следствия есть подозрения, что она могла стать жертвой аферистов. Квартира Долиной стоила свыше 100 миллионов рублей, поэтому вряд ли женщина смогла бы себе позволить элитную недвижимость даже в ипотеку.