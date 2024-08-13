Квартиру Долиной в Москве за более чем 100 млн купила 34-летняя мать-одиночка
Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Квартиру певицы Ларисы Долиной в Москве купила 34-летняя мать-одиночка по имени Полина Л. Как сообщает SHOT, она сейчас является официальной собственницей недвижимости.
34-летняя мать-одиночка, которая купила квартиру Долиной в Москве. Фото © Telegram / SHOT
Известно, что новоиспечённая собственница Полина в разводе, у неё есть ребёнок. Ранее женщина работала в инженерно-консалтинговой компании. Каких-либо бизнесов на москвичку зарегистрировано не было, поэтому у следствия есть подозрения, что она могла стать жертвой аферистов. Квартира Долиной стоила свыше 100 миллионов рублей, поэтому вряд ли женщина смогла бы себе позволить элитную недвижимость даже в ипотеку.
Напомним, Долину развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По данным Life.ru, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов. По предварительной информации, всю преступную "операцию" курировали с территории Украины. Сейчас жильё арестовано. На фоне происходящего певица выступила с видеозаявлением.