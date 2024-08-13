Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 13:15

Квартиру Долиной в Москве за более чем 100 млн купила 34-летняя мать-одиночка

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Квартиру певицы Ларисы Долиной в Москве купила 34-летняя мать-одиночка по имени Полина Л. Как сообщает SHOT, она сейчас является официальной собственницей недвижимости.

34-летняя мать-одиночка, которая купила квартиру Долиной в Москве. Фото © Telegram / SHOT

34-летняя мать-одиночка, которая купила квартиру Долиной в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Известно, что новоиспечённая собственница Полина в разводе, у неё есть ребёнок. Ранее женщина работала в инженерно-консалтинговой компании. Каких-либо бизнесов на москвичку зарегистрировано не было, поэтому у следствия есть подозрения, что она могла стать жертвой аферистов. Квартира Долиной стоила свыше 100 миллионов рублей, поэтому вряд ли женщина смогла бы себе позволить элитную недвижимость даже в ипотеку.

Напомним, Долину развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По данным Life.ru, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов. По предварительной информации, всю преступную "операцию" курировали с территории Украины. Сейчас жильё арестовано. На фоне происходящего певица выступила с видеозаявлением.

В соцсетях Долиной появился шокирующий пост о продаже квартиры в пользу ВСУ
В соцсетях Долиной появился шокирующий пост о продаже квартиры в пользу ВСУ
Никита Осипов
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров