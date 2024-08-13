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13 августа, 12:34

Арестована квартира Ларисы Долиной, которую попытались увести мошенники

В Москве арестована квартира певицы Ларисы Долиной, которую попытались увести мошенники. По данным SHOT, незаконная сделка по продаже 236-метровой квартиры в Хамовниках произошла 24 июня, а уже 3 августа суд наложил на это имущество арест.

Могла потерять более 200 млн: Мошенники пытались отобрать у Долиной роскошные квартиры в Латвии
Могла потерять более 200 млн: Мошенники пытались отобрать у Долиной роскошные квартиры в Латвии

Как ранее сообщал Life.ru, артистку развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. По предварительной информации, всю преступную "операцию" курировали с территории Украины.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Александра Вишнякова
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