Могла потерять более 200 млн: Мошенники пытались отобрать у Долиной роскошные квартиры в Латвии

Мошенники покушались не только на московскую квартиру Ларисы Долиной, но и на недвижимость певицы в Латвии. По данным SHOT, это могли быть те же украинские аферисты, что завладели пятикомнатным жилищем артистки в центре столицы.

Как узнал телеграм-канала, в Юрмале у Долиной есть две квартиры в элитном ЖК "Янтарная резиденция", однако из-за санкций в настоящее время она не может попасть в Европу. Недвижимостью в солидном районе Дзинтари на побережье Рижского залива 68-летняя певица обзавелась ещё в конце 2011 года. Сейчас в собственности у Долиной числится двушка и четырёхкомнатная квартира. Их примерная стоимость — 30,4 и 66 миллионов рублей соответственно. Таким образом, в общей сложности из-за происходящих событий артистка может потерять на своей недвижимости более 200 миллионов рублей.