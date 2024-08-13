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13 августа, 10:09

Назвались покупателями: Появилось видео, как неизвестные пытаются прорваться в квартиру Долиной

Mash показал, как неизвестные пытались прорваться в квартиру Долиной в Москве

Появилось видео, как неизвестные, назвавшиеся "покупателями" пытаются прорваться в квартиру певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Кадры опубликовал Mash.

Группа из пяти человек пыталась прорваться в квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, всё произошло сегодня в 10 утра. Незваные гости заявили охранникам ЖК, что квартира певицы якобы теперь принадлежит им. Однако те отказались их пускать и заблокировали все входы. В итоге полиция забрала незнакомцев в отделение для выяснения обстоятельств.

Как сообщал Life.ru, Долину развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей.

Директор Долиной раскрыл подробности инцидента с мошенниками, заложившими дом певицы под 50 млн
Директор Долиной раскрыл подробности инцидента с мошенниками, заложившими дом певицы под 50 млн
Обложка ©

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Наталья Демьянова
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