Назвались покупателями: Появилось видео, как неизвестные пытаются прорваться в квартиру Долиной
Mash показал, как неизвестные пытались прорваться в квартиру Долиной в Москве
Появилось видео, как неизвестные, назвавшиеся "покупателями" пытаются прорваться в квартиру певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Кадры опубликовал Mash.
Группа из пяти человек пыталась прорваться в квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, всё произошло сегодня в 10 утра. Незваные гости заявили охранникам ЖК, что квартира певицы якобы теперь принадлежит им. Однако те отказались их пускать и заблокировали все входы. В итоге полиция забрала незнакомцев в отделение для выяснения обстоятельств.
Как сообщал Life.ru, Долину развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей.