Назвались покупателями: Появилось видео, как неизвестные пытаются прорваться в квартиру Долиной

По данным телеграм-канала, всё произошло сегодня в 10 утра. Незваные гости заявили охранникам ЖК, что квартира певицы якобы теперь принадлежит им. Однако те отказались их пускать и заблокировали все входы. В итоге полиция забрала незнакомцев в отделение для выяснения обстоятельств.