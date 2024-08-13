В Москве задержаны аферисты, которые пытались захватить квартиру Ларисы Долиной Возле дома Ларисы Долиной в Москве задержаны пять человек 13 августа, 08:55 Лариса Долина. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Возле дома Ларисы Долиной задержаны пять человек — они пытались захватить квартиру певицы в Хамовниках, сообщает источник SHOT.

Группа неизвестных приехала к дому народной артистки около 11 утра. Они зашли на территорию элитного ЖК в Хамовниках и, по информации телеграм-канала, заявили охранникам, что квартира Долиной якобы теперь принадлежит им. Внутрь мужчин пускать отказались и заблокировали все входы. На место приехала полицию, все "новые собственники" задержаны.

Тем временем управляющий ЖК заявил, что никаких сделок не было, и квартира, как и прежде, принадлежит Долиной.

Напомним, Лариса Долина уже становилась жертвой мошенников: недавно они сгенерировали изображение певицы и взяли заём на 50 миллионов рублей, заложив её дом. Артистке поступали звонки от различных микрофинансовых организаций. А позже мошенники попытались продать квартиру Долиной за 112 миллионов рублей. Предварительно, это были те же аферисты.

Авторы Александра Вишнякова