Мошенники сгенерировали изображение Долиной и взяли заём на 50 миллионов под залог её дома

Мошенники взяли от имени знаменитой российской певицы Ларисы Долиной заём в одной из московских кредитных организаций под залог её дома. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, также предоставивший изображение, которое использовали злоумышленники при общении через Интернет.

Похожий на Ларису Долину человек общается с представителями одной из московских кредитных организаций. Фото © Telegram / Mash

Сотрудники организации рассказали, что денежные средства якобы были нужны на концертный тур в следующем году. Во время разговора кредиторы почувствовали что-то неладное, так как, судя по изображению, человек напротив либо был сильно загримирован, либо это был дипфейк.

Несмотря на это, в реальность происходящего поверили их коллеги и выдали похожему на Долину человеку кредит в 50 миллионов рублей, а дом был занесён в реестр залогового имущества. Директор певицы уже заявил, что произошедшее является мошенничеством, в связи с чем было написано заявление в полицию.

Отмечается, что облик звезды сгенерировала нейросеть, а преступную схему провернул человек из окружения певицы.