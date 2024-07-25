Мошенники сгенерировали изображение Долиной и взяли заём на 50 миллионов под залог её дома
Mash: Похожий на Долину человек взял заём в 50 млн рублей под залог её дома
Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Елена Афонина
Мошенники взяли от имени знаменитой российской певицы Ларисы Долиной заём в одной из московских кредитных организаций под залог её дома. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, также предоставивший изображение, которое использовали злоумышленники при общении через Интернет.
Похожий на Ларису Долину человек общается с представителями одной из московских кредитных организаций. Фото © Telegram / Mash
Сотрудники организации рассказали, что денежные средства якобы были нужны на концертный тур в следующем году. Во время разговора кредиторы почувствовали что-то неладное, так как, судя по изображению, человек напротив либо был сильно загримирован, либо это был дипфейк.
Несмотря на это, в реальность происходящего поверили их коллеги и выдали похожему на Долину человеку кредит в 50 миллионов рублей, а дом был занесён в реестр залогового имущества. Директор певицы уже заявил, что произошедшее является мошенничеством, в связи с чем было написано заявление в полицию.
Отмечается, что облик звезды сгенерировала нейросеть, а преступную схему провернул человек из окружения певицы.
Ранее Life.ru писал, что мошенники пытались обмануть председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Как она сама рассказала на пленарном заседании верхней палаты российского парламента 17 июля, им это сделать не удалось.