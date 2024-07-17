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17 июля, 11:07

Мошенники пытались обмануть Валентину Матвиенко

Председатель Совфеда Матвиенко: Мошенникам пока не удалось меня обмануть

Мошенники пытались обмануть председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом она сама рассказала на пленарном заседании верхней палаты в среду, 17 июля.

"Мошенникам пока не удалось меня обмануть, хотя попыток было много", — призналась спикер Совфеда.

Мошенники пробрались в общедомовые чаты россиян
Мошенники пробрались в общедомовые чаты россиян

Отметим, что зачастую жертвами недоброжелателей являются как простые россияне, так и учёные, профессора, доктора наук. А ранее бывший губернатор Кировской области Никита Белых, у которого чуть менее месяца назад закончился срок тюремного заключения, стал жертвой мошенников. Аферисты от его имени рассылают фальшивые письма, просят денег, делают заявления, при этом сообщая такие детали, которые делают их уловки очень правдоподобными.

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Алексей Берковиц
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