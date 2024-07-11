Вышедший из тюрьмы кировский экс-губернатор Белых стал жертвой мошенников

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, у которого чуть менее месяца назад закончился срок тюремного заключения, стал жертвой мошенников. Аферисты от его имени рассылают фальшивые письма, просят денег, делают заявления, при этом сообщая такие детали, которые делают их уловки очень правдоподобными.

Как выяснил сайт MK.ru, в Сети сейчас можно найти массу поддельных публикаций от имени Белых, которые были отправлены его друзьям и бывшим коллегам. Отдельно стоит отметить, что от его имени делаются и заявления политического характера, а в некоторых случаях злоумышленники даже подделывают подпись. Сам экс-губернатор считает всё это провокациями, которые совершаются для того, чтобы он публично их опроверг, но делать этого он не станет. Вместо этого бывший чиновник и его представитель хотят обратиться к правоохранителям.