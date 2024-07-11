Вышедший из тюрьмы кировский экс-губернатор Белых стал жертвой мошенников
MK.ru: Мошенники рассылают письма от имени кировского экс-губернатора Белых
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Обложка © ТАСС / EA / Михаил Джапаридзе
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, у которого чуть менее месяца назад закончился срок тюремного заключения, стал жертвой мошенников. Аферисты от его имени рассылают фальшивые письма, просят денег, делают заявления, при этом сообщая такие детали, которые делают их уловки очень правдоподобными.
Как выяснил сайт MK.ru, в Сети сейчас можно найти массу поддельных публикаций от имени Белых, которые были отправлены его друзьям и бывшим коллегам. Отдельно стоит отметить, что от его имени делаются и заявления политического характера, а в некоторых случаях злоумышленники даже подделывают подпись. Сам экс-губернатор считает всё это провокациями, которые совершаются для того, чтобы он публично их опроверг, но делать этого он не станет. Вместо этого бывший чиновник и его представитель хотят обратиться к правоохранителям.
В настоящее время такой вид мошенничества набирает популярность. Злоумышленники отслеживают публичных личностей, у которых заканчивается тюремный срок за преступление, и потом от их имени начинают связываться с их близкими и знакомыми, вымогая деньги под предлогом на "одежду", "начать новую жизнь" и тому подобное.
Напомним, что Никита Белых был приговорён в восьми годам в ИК строгого режима по обвинению в получении взятки в размере 600 тысяч евро в феврале 2018 года столичным Пресненским судом после того, как он попался с поличным. Также в декабре 2023 года он получил ещё два с половиной года лишения свободы в связи с превышением должностных полномочий, но от необходимости отбывать этот срок его освободили по истечении срока давности. И вот 21 июня он освободился. Вдохнув свежего воздуха, бывший чиновник первым делом купил букет роз и отправился к маме в Пермь. Кроме того, было обнародовано письмо бывшего губернатора к общественности. 8 июля он должен был приступить к новой работе.