"Два года был без ТВ": Опубликовано письмо Никиты Белых общественности перед выходом на свободу

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых перед выходом на свободу написал письмо общественности. Экс-чиновник рассказал, что в ближайшее время планирует прогуляться по Кирову, увидеться с семьёй, побыть с детьми, и попросил пока его не тревожить, сообщает SHOT.

Письмо экс-главы Кировской области Никиты Белых, написанное перед выходом на свободу. Фото © SHOT

"Сейчас я на свободе. Здоровье и самочувствие у меня нормальное. Многое за восемь лет в нашей стране изменилось, последние два года был без ТВ, поэтому необходимо многое узнать", — пишет Белых.

В конце июня у Белых состоится очередной суд — будет рассматриваться апелляция на приговор по статье "Злоупотребление полномочиями", по которой он получил два с половиной года. Экс-глава региона добивается снятия судимости по данному эпизоду.