"Два года был без ТВ": Опубликовано письмо Никиты Белых общественности перед выходом на свободу
Никита Белых после выхода на свободу заявил о планах побыть с семьёй
Никита Белых. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых перед выходом на свободу написал письмо общественности. Экс-чиновник рассказал, что в ближайшее время планирует прогуляться по Кирову, увидеться с семьёй, побыть с детьми, и попросил пока его не тревожить, сообщает SHOT.
Письмо экс-главы Кировской области Никиты Белых, написанное перед выходом на свободу. Фото © SHOT
"Сейчас я на свободе. Здоровье и самочувствие у меня нормальное. Многое за восемь лет в нашей стране изменилось, последние два года был без ТВ, поэтому необходимо многое узнать", — пишет Белых.
В конце июня у Белых состоится очередной суд — будет рассматриваться апелляция на приговор по статье "Злоупотребление полномочиями", по которой он получил два с половиной года. Экс-глава региона добивается снятия судимости по данному эпизоду.
Напомним, в феврале 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в 600 тысяч евро. Экс-чиновника поймали с поличным. В декабре 2023 года Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу о превышении полномочий, но он был освобождён от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Белых занимал должность губернатора Кировской области с 2009-го по 2016 год.