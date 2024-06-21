Экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу, отбыв срок за взятки
Никита Белых. Обложка © ТАСС / RBC / Владислав Шатило
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу, отбыв срок наказания за взяточничество. Об этом сообщил адвокат Андрей Грохотов.
"Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобождён в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истёк. Он сейчас находится на свободе", — сказал юрист журналистам.
Напомним, в феврале 2018 года суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в 600 тысяч евро. Экс-чиновника поймали с поличным. Кроме того, в декабре 2023 года Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу о превышении полномочий, но он был освобождён от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Белых занимал должность губернатора Кировской области с 2009-го по 2016 год. Накануне стало известно, что сегодня он выйдет на свободу.