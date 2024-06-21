Экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу, отбыв срок за взятки

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу, отбыв срок наказания за взяточничество. Об этом сообщил адвокат Андрей Грохотов.

"Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобождён в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истёк. Он сейчас находится на свободе", — сказал юрист журналистам.