Суд арестовал замгубернатора Тюменской области Вахрина до 6 августа за взятку

Заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина арестовали до 6 августа по делу о получении взятки в особо крупном размере. Такое решение в субботу, 8 июня, принял Басманный районный суд Москвы.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Также до 6 августа в СИЗО пробудет директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык. Его обвиняют в даче взятки. Уголовный кодекс предусматривает для обоих до пятнадцати лет заключения.