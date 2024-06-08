Суд арестовал замгубернатора Тюменской области Вахрина до 6 августа за взятку
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина арестовали до 6 августа по делу о получении взятки в особо крупном размере. Такое решение в субботу, 8 июня, принял Басманный районный суд Москвы.
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Также до 6 августа в СИЗО пробудет директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык. Его обвиняют в даче взятки. Уголовный кодекс предусматривает для обоих до пятнадцати лет заключения.
У Вячеслава Вахрина есть брат — бизнесмен Антон, которого в 2017 году подозревали в убийстве любовницы. При обыске в квартире предпринимателя правоохранители нашли арсенал снайпера. По версии следствия, мужчина застрелил подругу из травматического оружия и отрезал ей голову.