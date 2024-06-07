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7 июня, 16:14

Суд арестовал бывшего замглавы Кубани за получение взятки

В Москве суд арестовал экс-замглавы Краснодарского края Власова за взятку

Экс-заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Экс-заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.

Суд в Москве отправил под арест экс-заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Власова Сергея Александровича", указано в сообщении.

Уточняется, что Власов будет заключён под стражу до 5 августа. Бывший заместитель главы Кубани проходит обвиняемым по статье о получении взятки, которую он, по версии следствия, получил за общее покровительство и попустительство по службе.

Власов был назначен вице-губернатором в декабре 2022 года. Чиновник курировал работу департаментов строительства, архитектуры и градостроительства, по надзору в строительной сфере, Госжилинспекции, а также Министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

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Напомним, 24 мая Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки. На тот момент он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края. СМИ сообщали, что в качестве взятки Власов получил 1,3 миллиона рублей. Впоследствии глава региона Вениамин Кондратьев указал, что его подчинённый подал заявление об отставке.

Дарья Нарыкова
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