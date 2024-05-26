Задержанный по подозрению во взятке замгубернатора Кубани подал в отставку
Бывший замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов. Обложка © admkrai.krasnodar.ru
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил Life.ru, что его заместитель Сергей Власов, о задержании которого стало известно ранее, подал в отставку.
По словам Кондратьева, Власов написал заявление по собственному желанию, и его отставку губернатор принял.
"Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждём оценку", — прокомментировал глава региона ситуацию с задержанием Власова.
Напомним, 24 мая заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, оперативное сопровождение дела осуществляет отдел по борьбе с экономическими преступлениями Краснодарского края. Власов четыре года отвечал на Кубани за сферу строительства и архитектуры.