Задержанный по подозрению во взятке замгубернатора Кубани подал в отставку

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил Life.ru, что его заместитель Сергей Власов, о задержании которого стало известно ранее, подал в отставку.

По словам Кондратьева, Власов написал заявление по собственному желанию, и его отставку губернатор принял.

Напомним, 24 мая заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, оперативное сопровождение дела осуществляет отдел по борьбе с экономическими преступлениями Краснодарского края. Власов четыре года отвечал на Кубани за сферу строительства и архитектуры.