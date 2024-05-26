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Регион
26 мая, 08:15

Задержанный по подозрению во взятке замгубернатора Кубани подал в отставку

Бывший замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов. Обложка © admkrai.krasnodar.ru

Бывший замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов. Обложка © admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил Life.ru, что его заместитель Сергей Власов, о задержании которого стало известно ранее, подал в отставку.

По словам Кондратьева, Власов написал заявление по собственному желанию, и его отставку губернатор принял.

"Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждём оценку", — прокомментировал глава региона ситуацию с задержанием Власова.

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Напомним, 24 мая заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, оперативное сопровождение дела осуществляет отдел по борьбе с экономическими преступлениями Краснодарского края. Власов четыре года отвечал на Кубани за сферу строительства и архитектуры.

Александра Вишнякова
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