СК обвиняет замглавы Генштаба Шамарина в получении взятки в 36 млн рублей
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Обложка © Минобороны РФ
Замначальника Генштаба РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в размере 36 миллионов рублей от руководства одного из предприятий, которое таким образом добивалось увеличения закупок своей продукции Министерством обороны России. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
"В период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объёма поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению", — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу. Высоков и Гришина тоже привлечены к уголовной ответственности, к ним применена та же мера пресечения.
Напомним, что это не первый арест высокопоставленного чиновника Минобороны за последнее время. Всё началось с заместителя главы ведомства Тимура Иванова, его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. За ним последовал главный кадровик министерства Юрий Кузнецов, которому вменяется незаконное обогащение — получение коттеджа в Краснодарском крае. Недавно был арестован бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил РФ Иван Попов, его обвиняют в мошенничестве. А сегодня стало известно о том, что в рамках дела о коррупции задержали Вадима Шамарина. У Life.ru есть материал о предъявленных ему обвинениях.