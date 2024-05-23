СК обвиняет замглавы Генштаба Шамарина в получении взятки в 36 млн рублей

Замначальника Генштаба РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в размере 36 миллионов рублей от руководства одного из предприятий, которое таким образом добивалось увеличения закупок своей продукции Министерством обороны России. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

"В период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объёма поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению", — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.