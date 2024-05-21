Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Попов арестован по подозрению в мошенничестве
Иван Попов. Обложка © Wikipedia
Бывшего командующего 58-й армией Вооружённых сил России Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
"Экс-командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией Попов Иван Иванович арестован по подозрению в мошенничестве", — сказал собеседник агентства.
Как сообщает SHOT, под стражу Попова отправил 235-й гарнизонный военный суд ещё 17 мая. Его обвиняют по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере". Следствие считает, что Попов с сообщниками продавал полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии. Среди подельников подозреваемого — бизнесмен из Краснодарского края и офицер Южного военного округа. Предварительно, сумма ущерба составила около 100 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что суд арестовал люксовый автопарк замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Речь идёт о двух машинах и одном мотоцикле. Напомним, Иванову вменяется взятка в размере около одного миллиарда рублей. В настоящее время он находится под стражей. Также в СИЗО отправились другие фигуранты громкого дела: кум замминистра Сергей Бородин, бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний Антон Филатов и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Следствие уже установило круг связей последнего. Выяснилось, что он был "доверенным лицом" Иванова.