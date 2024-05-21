Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Попов арестован по подозрению в мошенничестве

Бывшего командующего 58-й армией Вооружённых сил России Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Как сообщает SHOT, под стражу Попова отправил 235-й гарнизонный военный суд ещё 17 мая. Его обвиняют по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере". Следствие считает, что Попов с сообщниками продавал полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии. Среди подельников подозреваемого — бизнесмен из Краснодарского края и офицер Южного военного округа. Предварительно, сумма ущерба составила около 100 миллионов рублей.