Суд арестовал люксовый автопарк Тимура Иванова
РИА "Новости": Суд арестовал две машины и байк замминистра обороны Иванова
Тимур Иванов по видеосвязи принимает участие в заседании суда. Обложка © ТАСС / Московские суды общей юрисдикции
Суд наложил арест на люксовый автопарк замминистра обороны РФ Тимура Иванова, следует из открытых данных. Речь идёт о двух машинах и одном мотоцикле.
Как пишет РИА "Новости", под санкцию суда подпали минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые чиновник указал в декларации за 2019 год, а в 2023 году передал бывшей жене. То же касается мотоцикла MV Agusta, о котором Иванов уведомил налоговиков тогда же. В 2022 году он переоформил байк на отца.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Высокопоставленного чиновника Минобороны подозревают в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных работ для нужд ведомства. По словам его адвоката, речь идёт о более чем миллиарде рублей. Иванова отстранили от должности и заключили под стражу. Также в СИЗО отправились другие фигуранты громкого дела: кум замминистра Сергей Бородин, бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний Антон Филатов, главный кадровик военного ведомства Юрий Кузнецов и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Следствие уже установило круг связей последнего. Выяснилось, что он был "доверенным лицом" Иванова.