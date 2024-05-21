Суд арестовал люксовый автопарк Тимура Иванова

Как пишет РИА "Новости", под санкцию суда подпали минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые чиновник указал в декларации за 2019 год, а в 2023 году передал бывшей жене. То же касается мотоцикла MV Agusta, о котором Иванов уведомил налоговиков тогда же. В 2022 году он переоформил байк на отца.