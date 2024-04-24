Шойгу отстранил от должности отправленного в СИЗО замминистра Иванова
ТАСС: Шойгу отстранил от должности замминистра обороны Иванова
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении от должности своего заместителя Тимура Иванова, которого задержали по подозрению в получении взятки. Об этом информировал ТАСС.
"Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранён от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы "Заместитель министра обороны Российской Федерации", — сообщил источник агентства в ведомстве.
Напомним, 23 апреля Тимура Иванова задержали прямо на рабочем месте по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Чиновник был отправлен в СИЗО. Также арестован его близкий друг — Сергей Бородин. Они обвиняются в махинациях при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.