Замминистра обороны России задержали прямо на рабочем месте
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении крупной взятки, был задержан на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС.
"Иванова задержали на рабочем месте. Вину в инкриминируемом преступлении он не признаёт", — цитирует агентство источника.
Напомним, Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Сегодня, 24 апреля, Иванова отправили в СИЗО. Также арестован друг замминистра — Сергей Бородин. В суде уточнили, что чиновник обвиняется в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.