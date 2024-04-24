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Регион
24 апреля, 07:32
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Замминистра обороны России задержали прямо на рабочем месте

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении крупной взятки, был задержан на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС.

"Иванова задержали на рабочем месте. Вину в инкриминируемом преступлении он не признаёт", цитирует агентство источника.

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Напомним, Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Сегодня, 24 апреля, Иванова отправили в СИЗО. Также арестован друг замминистра — Сергей Бородин. В суде уточнили, что чиновник обвиняется в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Александра Вишнякова
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