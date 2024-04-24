Арестован близкий друг замминистра обороны Иванова, он был посредником при даче взятки Суд арестовал Бородина, который причастен к получению взятки замминистра обороны 24 апреля, 07:07 6981 6981 Сергей Бородин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Басманный суд Москвы отправил под арест Сергея Бородина, который тоже проходит обвиняемым по делу о получении взятки замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

"Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны Российской Федерации избрана мера пресечения. <…> В отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года", — говорится в тексте.

Бородин, пользуясь дружбой с Ивановым, вступил в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны РФ. Бородину вменяется статья 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Авторы Татьяна Миссуми