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Арестован близкий друг замминистра обороны Иванова, он был посредником при даче взятки

Суд арестовал Бородина, который причастен к получению взятки замминистра обороны

24 апреля, 07:07
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Сергей Бородин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Сергей Бородин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Басманный суд Москвы отправил под арест Сергея Бородина, который тоже проходит обвиняемым по делу о получении взятки замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

"Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны Российской Федерации избрана мера пресечения. <…> В отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года", говорится в тексте.

Бородин, пользуясь дружбой с Ивановым, вступил в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны РФ. Бородину вменяется статья 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Генерал из списка "Форбс": Что известно о задержанном за взятку замминистра обороны Иванове
Генерал из списка "Форбс": Что известно о задержанном за взятку замминистра обороны Иванове

Напомним, 23 апреля Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более одного миллиона рублей. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Иванова отправили в СИЗО. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о задержании чиновника.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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