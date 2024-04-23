Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Фото © Wikipedia
Заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Владимирович", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что правоохранители разыскивают бывших коллег полковника МВД Дмитрия Захарченко по делу о взятке в 5 млрд рублей. Напомним, в мае 2022 года его приговорили к 16 годам тюрьмы в рамках уголовного дела о получении взяток — второго, где он был фигурантом. По первому фигуранта осудили ещё летом 2019 года, приговорив к 13 годам ИК строгого режима. В 2016 году было найдено 8,5 млрд рублей в валюте. В декабре 2017 года суд вынес решение о конфискации средств в государственный бюджет. А в конце 2023-го в российскую казну обратили ещё более 50 миллионов коррумпированного экс-правоохранителя.