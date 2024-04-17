Депутат из Жигулёвска попался с поличным при получении взятки в ₽3 млн Хинштейн: Зампредседателя гордумы Жигулёвска задержан за взятку в 3 млн рублей 17 апреля, 07:43 Николай Радайкин. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В Самарской области полиция задержала за взятку заместителя председателя гордумы Жигулёвска, директора МКУ "Жигулёвскстройзаказчик" Николая Радайкина. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Директор МКУ "Жигулёвскстройзаказчик" Николай Радайкин задержан за взятку. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

"Задержан с поличным при получении взятки. "Откат" в 3 миллиона рублей он вымогал у коммерческой структуры за субподряд на ремонт сетей городского водоснабжения Жигулёвска", — говорится в тексте.

При обыске у задержанного нашли крупные суммы денег, происхождение которых он не смог пояснить. Следствие полагает, что у Радайкина были сообщники и взятка не была единичным случаем. СУ СК по Самарской области возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ст. 290 УК РФ "Взятка".

Ранее сообщалось, что заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова была задержана правоохранителями по подозрению в получении взятки в крупном размере. Её отправили под арест до 3 июня.

Авторы Татьяна Миссуми