Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова была задержана правоохранителями по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сегодня состоялось судебное заседание, на котором ей избрали меру пресечения. Суд в Белгороде отправил Новикову под домашний арест до 3 июня.

Ранее Life.ru сообщал о том, что самарские полицейские задержали руководителя муниципального Департамента строительства Василия Чернова после получения взятки в размере шести миллионов рублей. По данным следствия, власти планировали выкупить в собственность автомойку в районе Промышленный в соответствии с планом по развитию городского пространства. При этом задержанный, увидев в ситуации возможность обогатиться, искусственным образом завысил стоимость выкупаемого объекта.