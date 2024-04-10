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10 апреля, 14:48

Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки

Замминистра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова. Обложка © belgkh.ru

Замминистра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова. Обложка © belgkh.ru

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова была задержана правоохранителями по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сегодня состоялось судебное заседание, на котором ей избрали меру пресечения. Суд в Белгороде отправил Новикову под домашний арест до 3 июня.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что самарские полицейские задержали руководителя муниципального Департамента строительства Василия Чернова после получения взятки в размере шести миллионов рублей. По данным следствия, власти планировали выкупить в собственность автомойку в районе Промышленный в соответствии с планом по развитию городского пространства. При этом задержанный, увидев в ситуации возможность обогатиться, искусственным образом завысил стоимость выкупаемого объекта.

Юрий Лысенко
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