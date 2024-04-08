Получившая 10 лет колонии экс-глава Минкульта Крыма рвётся в зону СВО

Бывшая глава Министерства культуры Республики Крым Вера (Арина) Новосельская, которую прошлым летом приговорили к 10 годам колонии за взятки, написала заявление на поступление на службу в зону проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслана Хасавова рассказали корреспонденты РИА "Новости".

Правозащитник рассказал журналистам, что на днях он посетил СИЗО № 6 в Москве. Там он поговорил с заключёнными, в том числе и с Новосельской.

"Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО", — сообщил собеседник информагентства.

Бывший министр культуры заявила о том, что обращение было подано ещё три месяца назад. Помимо того, экс-чиновница, по словам Хасавова, надеется, что это заявление будет скоро рассмотрено.