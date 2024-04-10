Глава строительного департамента Самары попался на взятке в 6 млн Хинштейн сообщил о задержании главы Департамента строительства Самары Чернова 10 апреля, 13:23 Василий Чернов. Обложка © Telegram / Департамент градостроительства Самары

В Самаре полиция задержала главу городского Департамента строительства Василия Чернова за получение взятки в размере шести миллионов рублей. Об этом рассказал в телеграм-канале Александр Хинштейн.

"С поличным при получении взятки задержан глава Департамента строительства Самары Василий Чернов. Размер взятки составил шесть миллионов рублей", — говорится в тексте.

Самарские власти намеревались выкупить автомойку в Промышленном районе города, так как того требовал план развития территории. Чернов решил нажиться, искусственно завысив стоимость объекта, пояснил Хинштейн. Он добавил, что предшественник главы департамента Сергей Шанов тоже попался на коррупции.

Ранее сообщалось, что Басманный суд отправил под домашний арест почти на два месяца руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, а также разглашении коммерческой тайны.

Авторы Татьяна Миссуми