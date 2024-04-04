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4 апреля, 18:10

Суд в Москве отправил под домашний арест двух руководителей ФТС по делу о взятке

Судебное заседание. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Судебное заседание. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд отправил под домашний арест почти на два месяца руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, а также разглашении коммерческой тайны.

"Басманный районный суд города Москвы избрал в отношении Акимова Алексея Михайловича и Петровича Сергея Владимировича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток — до 02.06.2024 года, установив в период прохождения домашнего ареста определённые ограничения", — говорится в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Профессор столичного вуза стала фигурантом дела о взятке
Профессор столичного вуза стала фигурантом дела о взятке

Ранее Life.ru сообщал о том, что в Москве была задержана замглавы ФТС Елена Ягодкина. Её подозревают в коррупционной деятельности. Предварительно, правонарушения касаются порядка начисления таможенных пошлин. Расследуется работа чиновницы с 2011 по 2019 год. Позже её заключили под стражу до 26 мая.

Александра Мышляева
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