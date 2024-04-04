Суд в Москве отправил под домашний арест двух руководителей ФТС по делу о взятке

Басманный суд отправил под домашний арест почти на два месяца руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, а также разглашении коммерческой тайны.

"Басманный районный суд города Москвы избрал в отношении Акимова Алексея Михайловича и Петровича Сергея Владимировича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток — до 02.06.2024 года, установив в период прохождения домашнего ареста определённые ограничения", — говорится в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".