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26 марта, 13:22

В Москве по подозрению в коррупции задержали замглавы ФТС России

РБК: С замглавы ФТС Ягодкиной работают следователи, её увезли на допрос

Замглавы ФТС России Елена Ягодкина. Обложка © TACC / Владимир Гердо

Замглавы ФТС России Елена Ягодкина. Обложка © TACC / Владимир Гердо

В Москве по подозрению в ряде коррупционных преступлений задержали заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых органах.

Сейчас Ягодкину увезли на допрос, после которого станет известен её процессуальный статус. По некоторым данным, расследование в отношении задержанной касается начисления таможенных пошлин, в частности, её проверяют на причастность к коррупции в период с 2011 по 2019 год. В это время Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.

Ранее Life.ru писал, что в Иркутской области задержали вице-мэра Тулуна Елену Абрамову. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

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Наталья Исакова
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