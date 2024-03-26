В Москве по подозрению в коррупции задержали замглавы ФТС России
РБК: С замглавы ФТС Ягодкиной работают следователи, её увезли на допрос
Замглавы ФТС России Елена Ягодкина. Обложка © TACC / Владимир Гердо
В Москве по подозрению в ряде коррупционных преступлений задержали заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых органах.
Сейчас Ягодкину увезли на допрос, после которого станет известен её процессуальный статус. По некоторым данным, расследование в отношении задержанной касается начисления таможенных пошлин, в частности, её проверяют на причастность к коррупции в период с 2011 по 2019 год. В это время Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.
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