В Москве по подозрению в коррупции задержали замглавы ФТС России

В Москве по подозрению в ряде коррупционных преступлений задержали заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых органах.

Сейчас Ягодкину увезли на допрос, после которого станет известен её процессуальный статус. По некоторым данным, расследование в отношении задержанной касается начисления таможенных пошлин, в частности, её проверяют на причастность к коррупции в период с 2011 по 2019 год. В это время Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.