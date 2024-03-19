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19 марта, 09:22

Вице-мэра Тулуна задержали за мошенничество и превышение полномочий вслед за мэром

В Тулуне по подозрению в мошенничестве задержана вице-мэр Абрамова

Елена Абрамова. Обложка © VK / Администрация города Тулуна

Елена Абрамова. Обложка © VK / Администрация города Тулуна

В Иркутской области задержали вице-мэра Тулуна Елену Абрамову. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Задержание вице-мэра Тулуна. Видео © ГУ МВД России по Иркутской области

"Возбуждено уголовное дело в отношении вице-мэра города Тулуна по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Абрамова начисляла подчинённым завышенные премии, часть которых они передавали ей же. Задержание фигурантки проводилось при участии силовиков Росгвардии. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей.

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К слову, это уже второе задержание крупного чиновника города за последние полгода. Так, в октябре 2023-го суд арестовал мэра Тулуна Юрия Кариха по делу об особо крупном мошенничестве. Его и ещё пятерых подчинённых обвиняют в присвоении денег после продажи жилья, выделенного для пострадавших от масштабного наводнения 2019 года. Кариха и его сообщников поместили под стражу. А недавно стало известно, что суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна.

Наталья Исакова
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