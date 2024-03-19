Вице-мэра Тулуна задержали за мошенничество и превышение полномочий вслед за мэром
В Тулуне по подозрению в мошенничестве задержана вице-мэр Абрамова
Елена Абрамова. Обложка © VK / Администрация города Тулуна
В Иркутской области задержали вице-мэра Тулуна Елену Абрамову. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве.
Задержание вице-мэра Тулуна. Видео © ГУ МВД России по Иркутской области
"Возбуждено уголовное дело в отношении вице-мэра города Тулуна по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По данным следствия, с 2019 по 2021 год Абрамова начисляла подчинённым завышенные премии, часть которых они передавали ей же. Задержание фигурантки проводилось при участии силовиков Росгвардии. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей.
К слову, это уже второе задержание крупного чиновника города за последние полгода. Так, в октябре 2023-го суд арестовал мэра Тулуна Юрия Кариха по делу об особо крупном мошенничестве. Его и ещё пятерых подчинённых обвиняют в присвоении денег после продажи жилья, выделенного для пострадавших от масштабного наводнения 2019 года. Кариха и его сообщников поместили под стражу. А недавно стало известно, что суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна.