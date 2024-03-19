Вице-мэра Тулуна задержали за мошенничество и превышение полномочий вслед за мэром

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Абрамова начисляла подчинённым завышенные премии, часть которых они передавали ей же. Задержание фигурантки проводилось при участии силовиков Росгвардии. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей.

К слову, это уже второе задержание крупного чиновника города за последние полгода. Так, в октябре 2023-го суд арестовал мэра Тулуна Юрия Кариха по делу об особо крупном мошенничестве. Его и ещё пятерых подчинённых обвиняют в присвоении денег после продажи жилья, выделенного для пострадавших от масштабного наводнения 2019 года. Кариха и его сообщников поместили под стражу. А недавно стало известно, что суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна.