Суд арестовал мэра Тулуна Кариха за мошенничество с аварийным жильём

Суд в Иркутске арестовал мэра Тулуна Юрия Кариха по делу о мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Кировский районный суд Иркутска с учётом позиции прокурора заключил 56-летнего мужчину под стражу до 1 декабря 2023 года. Остальным участникам ранее избраны иные меры пресечения", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, после масштабного паводка 2019 года он вместе с подельниками незаконно "вселил" в аварийное жильё неустановленных граждан, после чего предоставил им новые дома, как нуждающимся в переселении. В итоге недвижимость была продана, а деньги — четыре миллиона рублей — фигуранты дела разделили между собой.