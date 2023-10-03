Мэр Тулуна Юрий Карих, которого накануне допрашивали в рамках уголовного дела и в чьём кабинете проходили обыски, вышел на работу. Об этом во вторник, 3 октября, сообщила пресс-служба городской администрации. Она опровергла, что Карих был задержан за мошенничество. Информацию об этом в мэрии назвали недостоверной и противоречивой. В качестве кого следователи допрашивали Кариха накануне, пресс-служба не уточнила.

Мэр Тулуна Юрий Карих вышел на работу и опроверг информацию о задержании. Видео © Администрация города Тулуна

"Вчера шороху навели в городе, очень много слухов ходит. Но давайте на это обращать внимание не будем. У каждого своя работа: у прокурора — надзирать, у следователя — следить, у журналистов — писать, у сочинителей — сочинять, а у нас своя работа", — сообщил градоначальник на пленарном заседании.