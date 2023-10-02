В Иркутской области задержан мэр Тулуна Юрий Карих

Задержан мэра города Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих. По данным SHOT, он подозревается в мошенничестве с недвижимостью. Возбуждено уголовное дело.

В кабинете у градоначальника прошли обыски, изъята вся документация, сам чиновник доставлен на допрос в Иркутск.

Юрий Карих был избран депутатом городской Думы Тулуна в 2004 году, а с 2006 по 2010 годы занимал должность Председателя Думы. В 2010 году его избрали мэром. Разрушительное наводнение в Иркутской области летом 2019 года выпало уже на период его руководства администрацией Тулуна, оказавшегося в эпицентре событий.