ОМОН задержал мэра Печоры прямо перед отправкой на СВО добровольцем

Глава администрации Печоры в Коми Валерий Серов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как стало известно SHOT, в отношении чиновника завели уголовное дело.

Задержали Серова сегодня рано утром. К операции привлекли полицейских и ОМОН, которые нагрянули к фигуранту домой. Главу администрацию везут в Сыктывкар для дачи показаний.

19 сентября Серов подписал контракт с Минобороны, депутаты горсовета Печоры согласились предоставить ему неоплачиваемый отпуск. 1 октября чиновник должен был отправиться добровольцем на СВО на шесть месяцев.