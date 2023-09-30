Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 09:22

ОМОН задержал мэра Печоры прямо перед отправкой на СВО добровольцем

Глава администрации Печоры в Коми Валерий Серов задержан по делу о взятке

<p>Глава администрации Печоры Валерий Серов. Фото © VK / <a href="https://vk.com/serovpechora" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Валерий Серов</a></p>

Глава администрации Печоры Валерий Серов. Фото © VK / Валерий Серов

Глава администрации Печоры в Коми Валерий Серов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как стало известно SHOT, в отношении чиновника завели уголовное дело.

Задержали Серова сегодня рано утром. К операции привлекли полицейских и ОМОН, которые нагрянули к фигуранту домой. Главу администрацию везут в Сыктывкар для дачи показаний.

19 сентября Серов подписал контракт с Минобороны, депутаты горсовета Печоры согласились предоставить ему неоплачиваемый отпуск. 1 октября чиновник должен был отправиться добровольцем на СВО на шесть месяцев.

Глава отдела контрразведки пермского УФСБ арестован в Москве за взятку в 100 млн

Глава отдела контрразведки пермского УФСБ арестован в Москве за взятку в 100 млн

Ранее Лайф рассказывал о задержании московского полицейского, который за ежемесячное щедрое вознаграждение прикрывал нелегальных мигрантов. Начальник отделения участковой полиции по Южному Бутову попался при передаче взятки от подставной строительной фирмы в размере 120 тысяч рублей.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Коми, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров