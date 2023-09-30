ОМОН задержал мэра Печоры прямо перед отправкой на СВО добровольцем
Глава администрации Печоры в Коми Валерий Серов задержан по делу о взятке
Глава администрации Печоры Валерий Серов. Фото © VK / Валерий Серов
Глава администрации Печоры в Коми Валерий Серов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как стало известно SHOT, в отношении чиновника завели уголовное дело.
Задержали Серова сегодня рано утром. К операции привлекли полицейских и ОМОН, которые нагрянули к фигуранту домой. Главу администрацию везут в Сыктывкар для дачи показаний.
19 сентября Серов подписал контракт с Минобороны, депутаты горсовета Печоры согласились предоставить ему неоплачиваемый отпуск. 1 октября чиновник должен был отправиться добровольцем на СВО на шесть месяцев.
Ранее Лайф рассказывал о задержании московского полицейского, который за ежемесячное щедрое вознаграждение прикрывал нелегальных мигрантов. Начальник отделения участковой полиции по Южному Бутову попался при передаче взятки от подставной строительной фирмы в размере 120 тысяч рублей.