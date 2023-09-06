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6 сентября, 07:33

В Москве поймали участкового, который "не видел" проблем с нелегальными мигрантами

В Москве полицейского задержали за взятку при проверках нелегальных мигрантов

<p>Антон И. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56571" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Антон И. Обложка © t.me / SHOT

В Москве задержан начальник отделения участковых полиции по району Южное Бутово Антон И., который, предположительно, брал взятки, прикрывая нелегальных мигрантов. Об этом пишет SHOT.

Его поймали с поличным. Подставная строительная фирма передала участковому 120 тысяч рублей за то, чтобы он проигнорировал отсутствие регистрации у мигрантов, числящихся в штате компании, во время проверок. Как полагает следствие, задержанный получал взятки ежемесячно.

Осуждённый за взятки генерал ФСО Лопырёв скончался в колонии

Осуждённый за взятки генерал ФСО Лопырёв скончался в колонии

Ранее сообщалось, что глава Минтранса Хакасии Дмитрий Василиади арестован на два месяца по делу о получении взятки в крупном размере. Чиновник возглавлял ведомство в январе 2020 года.

Татьяна Миссуми
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