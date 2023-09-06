В Москве поймали участкового, который "не видел" проблем с нелегальными мигрантами

В Москве задержан начальник отделения участковых полиции по району Южное Бутово Антон И., который, предположительно, брал взятки, прикрывая нелегальных мигрантов. Об этом пишет SHOT.

Его поймали с поличным. Подставная строительная фирма передала участковому 120 тысяч рублей за то, чтобы он проигнорировал отсутствие регистрации у мигрантов, числящихся в штате компании, во время проверок. Как полагает следствие, задержанный получал взятки ежемесячно.