Осуждённый за взятки генерал ФСО Лопырёв скончался в колонии

Осуждённый за взятки генерал Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадий Лопырёв скончался в колонии, где он отбывал наказание. Накануне он пожаловался на плохое самочувствие, после чего его доставили в больницу, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Рязанской области Виктор Боборыкин.

Напомним, в 2017 году Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырёва виновным по двум эпизодам получения взятки на общую сумму около семи миллионов рублей, а также в незаконном обороте оружия и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 150 миллионов рублей. Позднее срок ему сократили до 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, а штраф — до 130 миллионов рублей. При этом осуждённому сохранили звание генерал-лейтенант. По данным следствия, Лопырёв получал взятки от бизнесменов взамен на покровительство при выдаче госконтрактов.