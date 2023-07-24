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24 июля, 17:25

Умер экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв

Сегодня, 24 июля, на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртии, экс-сенатор и спикер Госсовета республики Александр Соловьев. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Там отметили, что Соловьёв умер в больнице в результате продолжительной болезни. Региональный Минздрав принёс глубокие соболезнования родным и близким.

Александр Соловьёв был главой Удмуртии с сентября 2014-го по апрель 2017 года. Он был отрешён от должности в связи с утратой доверия. В 2020 году экс-глава региона получил 10-летний срок и штраф в размере 275 млн рублей за взяточничество. В 2021 году Соловьёва выпустили на свободу из-за тяжёлой болезни.

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Напомним, ранее также скончался бывший губернатор Кировской области Николай Шаклеин. Он ушёл из жизни в возрасте 79 лет.

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vk / glavaur

Андрей Григорьев
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