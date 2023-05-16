Регион

Уведомления отключены

16 мая, 07:18

Скончался бывший глава Кировской области, экс-сенатор Николай Шаклеин

Экс-губернатор Кировской области Николай Шаклеин умер на 80-м году жизни

<p>Николай Иванович Шаклеин. Фото © <a href="https://t.me/aleksandrsokolov43/1915" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / aleksandrsokolov43</a></p>

Николай Иванович Шаклеин. Фото © T.me / aleksandrsokolov43

Бывший губернатор Кировской области Николай Шаклеин ушёл из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил нынешний руководитель региона Александр Соколов.

"После продолжительной болезни скончался Николай Иванович Шаклеин. Ему было 79 лет", — говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

По словам Соколова, жизнь Шаклеина была неразрывно связана с Кировской областью. С 2004 по 2009 год он работал на посту губернатора, представлял интересы региона в Совете Федерации (2009–2012) и Государственной думе (1997–2003). Также Шаклеин занимал пост заместителя генерального прокурора РФ (1991–1993).

"Отличный правовед, он приложил свои знания для разработки Кодекса об административных правонарушениях России. Коллеги отзываются о нем как о квалифицированном специалисте, взвешенном, обстоятельном и справедливом руководителе. Выражаю искренние соболезнования", — подчеркнул Соколов.

Скончалась актриса Регина Разума, сыгравшая в "Стрелах Робин Гуда"

Скончалась актриса Регина Разума, сыгравшая в "Стрелах Робин Гуда"

Ранее Лайф сообщал, что умер один из родоначальников российского телевидения Эдуард Сагалаев. Ему было 76 лет. Свои соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин.

Никита Никонов
  • Новости
  • Утраты
  • Региональные власти
  • Общество
  • Политика
  • Кировская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров