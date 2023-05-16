Скончался бывший глава Кировской области, экс-сенатор Николай Шаклеин

Бывший губернатор Кировской области Николай Шаклеин ушёл из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил нынешний руководитель региона Александр Соколов.

"После продолжительной болезни скончался Николай Иванович Шаклеин. Ему было 79 лет", — говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

По словам Соколова, жизнь Шаклеина была неразрывно связана с Кировской областью. С 2004 по 2009 год он работал на посту губернатора, представлял интересы региона в Совете Федерации (2009–2012) и Государственной думе (1997–2003). Также Шаклеин занимал пост заместителя генерального прокурора РФ (1991–1993).