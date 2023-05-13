Путин выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Сагалаева
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главы Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, который скончался в субботу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня Эдуарда Сагалаева", — отметил он.
Ранее Лайф писал о том, что в возрасте 76 лет ушёл из жизни заслуженный журналист России, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.
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