Путин выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Сагалаева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главы Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, который скончался в субботу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня Эдуарда Сагалаева", — отметил он.