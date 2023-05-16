Скончалась актриса Регина Разума, сыгравшая в "Стрелах Робин Гуда"

На 72-м году жизни скончалась актриса советского и латвийского театра и кино Регина Разума. Об этом сообщается на сайте Нового Рижского театра (НРТ).

"С глубокой печалью сообщаем, что в воскресенье, 14 мая, в вечность ушла актриса Регина Разума. <…> Она была одним из главных лиц НРТ начиная с 1993 года. История театра неразрывно связана с этой актрисой", — информирует театр.

Советскому зрителю Разума известна по ролям феи Доброе Сердце в двухсерийном фильме "Сказки старого волшебника" и Марии в "Стрелах Робин Гуда". Одной из её последних российских киноработ стал сериал "Каменская", в котором она сыграла секретаря Кнепке.

Причина смерти актрисы не называется. Прощание с нею состоится 22 мая в Малом зале Нового Рижского театра, в котором Разума служила до последних дней.