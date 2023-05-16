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16 мая, 02:58

Скончалась актриса Регина Разума, сыгравшая в "Стрелах Робин Гуда"

<p>Регина Разума. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3728058/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Регина Разума. Обложка © "Кинопоиск"

На 72-м году жизни скончалась актриса советского и латвийского театра и кино Регина Разума. Об этом сообщается на сайте Нового Рижского театра (НРТ).

"С глубокой печалью сообщаем, что в воскресенье, 14 мая, в вечность ушла актриса Регина Разума. <…> Она была одним из главных лиц НРТ начиная с 1993 года. История театра неразрывно связана с этой актрисой", — информирует театр.

Советскому зрителю Разума известна по ролям феи Доброе Сердце в двухсерийном фильме "Сказки старого волшебника" и Марии в "Стрелах Робин Гуда". Одной из её последних российских киноработ стал сериал "Каменская", в котором она сыграла секретаря Кнепке.

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Причина смерти актрисы не называется. Прощание с нею состоится 22 мая в Малом зале Нового Рижского театра, в котором Разума служила до последних дней.

Ранее Лайф писал о смерти советского актёра Владимира Кузнецова, известного по работе в картине "Битва за Москву". Ему было 79 лет. С ним простятся сегодня, 16 мая, в траурном зале Боткинской больницы.

Ольга Платонова
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