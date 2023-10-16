СК официально сообщил о задержании мэра Тулуна Юрия Кариха
Следственное управление СК России по Иркутской области официально сообщило о задержании мэра города Тулуна Юрия Кариха. Его подозревают в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья.
"По версии следствия, в 2019 году мэр города Тулуна вместе с подчинёнными сотрудниками администрации муниципального образования разработал и в последующем реализовал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении", — информирует ведомство.
Юрий Карих был избран депутатом Городской думы Тулуна в 2004 году, а с 2006 по 2010 год занимал должность председателя думы. В 2010 году его избрали мэром. Разрушительное наводнение в Иркутской области летом 2019 года выпало уже на период его руководства Администрацией Тулуна, оказавшегося в эпицентре событий.
К слову, о том, что Юрий Карих стал фигурантом дела о мошенничестве, Лайф сообщал ещё две недели назад, но информацию об этом в мэрии назвали недостоверной и противоречивой, а сам Карих высокопарно отметил, что "у каждого своя работа: у прокурора — надзирать, у следователя — следить, у журналистов — писать, у сочинителей — сочинять".
t.me / Следком38