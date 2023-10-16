СК официально сообщил о задержании мэра Тулуна Юрия Кариха

Следственное управление СК России по Иркутской области официально сообщило о задержании мэра города Тулуна Юрия Кариха. Его подозревают в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья.

"По версии следствия, в 2019 году мэр города Тулуна вместе с подчинёнными сотрудниками администрации муниципального образования разработал и в последующем реализовал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении", — информирует ведомство.