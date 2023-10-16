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16 октября, 18:11

Стол, полный пятитысячных купюр: СК показал видео обысков у мэра Новочебоксарска

Главу Администрации Новочебоксарска Пулатова обвинили в должностном преступлении

<p>Глава Администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов. Обложка © <a href="https://nowch.cap.ru/news/2021/08/10/glavoj-administracii-novocheboksarska-naznachen-dm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nowch.cap.ru</a></p>

Глава Администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов. Обложка © nowch.cap.ru

Главу Администрации Новочебоксарска (Чувашия) обвиняют в совершении должностного преступления. По данным СУ СК РФ по региону, с августа 2021 года по октябрь 2023-го Дмитрий Пулатов также незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. По соответствующим статьям возбуждено уголовное дело.

Предъявление обвинений главе Администрации Новочебоксарска Дмитрию Пулатову. Видео © Telegram / ЧувашияСледком / УФСБ РФ по Чувашии

"Обвиняемый предоставлял одной из строительных компаний республики необоснованные преимущества, оказывая покровительство путём дачи должностным лицам подведомственных Администрации Новочебоксарска учреждений незаконных указаний заключать муниципальные контракты и дополнительные соглашения к ним на выполнение строительно-монтажных работ на территории Новочебоксарска", — отметили в ведомстве.

Деньги, найденные в доме главы Администрации Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Фото © Telegram / ЧувашияСледком

Деньги, найденные в доме главы Администрации Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Фото © Telegram / ЧувашияСледком

При этом у данной организации не было опыта успешной работы, а в её управлении Пулатов участвовал через доверенных лиц. Он призывал "проявлять лояльность" при соблюдении сроков работ, что не предусматривали контракты, в итоге они были незаконно продлены. Кроме того, необоснованно использовались бюджетные средства, которые выделялись в качестве аванса.

Деньги, найденные в доме главы Администрации Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Фото © Telegram / ЧувашияСледком

Деньги, найденные в доме главы Администрации Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Фото © Telegram / ЧувашияСледком

Общая сумма контрактов — свыше 200 миллионов рублей. Пулатов получил от компании, с руководством которой у него была давняя дружба, дорогостоящий автомобиль бизнес-класса Genesis GV80, платежи за него вносила организация. При проведении обысков у главы Администрации Новочебоксарска забрали компьютерную технику, а также документацию и деньги, в том числе в иностранной валюте. Сейчас Пулатов, который признался в совершении преступления и раскаялся, находится под домашним арестом.

Глава Чувашии Олег Николаев поднял тему о рассмотрении депутатами Новочебоксарска досрочного расторжения контракта с Пулатовым. По его мнению, чиновника надо уволить из-за утраты доверия.

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Ранее СК официально сообщил о задержании мэра Тулуна Юрия Кариха, который стал фигурантом дела о мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья. Следователи считают, что он вместе с подчинёнными сотрудниками администрации разработал преступную схему в 2019 году.

Никита Осипов
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