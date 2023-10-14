Регион

Уведомления отключены

14 октября, 13:17

В Ивановской области кандидат в депутаты задержан за совращение девочек в Сети

<p>Кирилл Жильцов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58148" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кирилл Жильцов. Обложка © t.me / SHOT

В Ивановской области кандидат в депутаты Кирилл Жильцов писал в соцсетях непристойные сообщения трём несовершеннолетним девочкам, его задержали. Об этом пишет SHOT.

38-летний политик создал аккаунт под именем некоего Михаила Иванова. Затем он начал интимную переписку с тремя девочками, двум из них было по 16 лет, а третьей — 17. Он просил присылать ему свои обнажённые фото. Общение велось с декабря 2020-го по март 2021 года.

Жильцова задержали. Ему предъявлено обвинение по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетних". Сам он вину признал лишь частично, заявив, что не призывал девочек к интимной близости.

Сосед-педофил насиловал похищенную девочку с аутизмом, пока её искала полиция с волонтёрами

Сосед-педофил насиловал похищенную девочку с аутизмом, пока её искала полиция с волонтёрами

Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала водителя типографии, который несколько лет снимал фильмы для взрослых с участием школьниц и выкладывал их в Сеть.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ивановская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров