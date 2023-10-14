В Ивановской области кандидат в депутаты задержан за совращение девочек в Сети
Кирилл Жильцов. Обложка © t.me / SHOT
В Ивановской области кандидат в депутаты Кирилл Жильцов писал в соцсетях непристойные сообщения трём несовершеннолетним девочкам, его задержали. Об этом пишет SHOT.
38-летний политик создал аккаунт под именем некоего Михаила Иванова. Затем он начал интимную переписку с тремя девочками, двум из них было по 16 лет, а третьей — 17. Он просил присылать ему свои обнажённые фото. Общение велось с декабря 2020-го по март 2021 года.
Жильцова задержали. Ему предъявлено обвинение по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетних". Сам он вину признал лишь частично, заявив, что не призывал девочек к интимной близости.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала водителя типографии, который несколько лет снимал фильмы для взрослых с участием школьниц и выкладывал их в Сеть.