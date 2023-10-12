В Петербурге задержан сотрудник типографии, снимавший порно со школьницами

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя типографии, который несколько лет снимал фильмы для взрослых с участием школьниц и выкладывал их в Сеть. Об этом пишет SHOT.

Злоумышленник отправлял видео с аккаунта, зарегистрированного на фейковое имя Алёна. Посетители одного из порносайтов передали правоохранителям информацию, что нашли ролики с маленькими девочками. Поймать преступника удалось по IP-адресу компьютера. Задержанным оказался 35-летний сотрудник одной из крупных типографий Петербурга.

При обыске в его доме нашли огромное количество порнографического видео со школьницами. Уже найдена одна из пострадавших. Подозреваемый совершал над ней действия сексуального характера в течение четырёх лет, в момент первой встречи ребёнку было всего 8 лет. Сейчас мужчина во всём признался. Полиция разыскивает других несовершеннолетних пострадавших.