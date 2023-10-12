Сосед-педофил насиловал похищенную девочку с аутизмом, пока её искала полиция с волонтёрами
В Нижнем Новгороде педофил 3 часа насиловал девочку-аутиста, пока её искала мать
В Нижнем Новгороде сосед-педофил на протяжении 3,5 часа насиловал десятилетнюю девочку с аутизмом, пока её по всему двору искали родители с полицией и волонтёрами. Об этом пишет Ni Mash.
По данным телеграм-канала, всё произошло вчера вечером в одном из нижегородских общежитий. Девочка играла дома, однако стоило матери отвлечься, как она улизнула в коридор, где её и встретил 44-летний Максим. Поняв, что дочь пропала, родители бросились вдогонку, однако школьницы уже нигде не было. Мать сразу забила тревогу, в итоге к поискам подключились местные волонтёры и правоохранители.
Они проверили всю улицу, а после принялись проводить поквартирный обход. Когда постучались к безработному и ранее судимому Максиму, он открыл дверь не сразу. В ходе обыска полицейские проверили нишу под его диваном и среди кучи хлама увидели ножку девочки — именно там он пытался спрятать ребёнка. В итоге насильника скрутили на месте, он во всём сознался.
Ранее Лайф рассказывал жуткую историю из Казани, где 41-летний педофил на протяжении 13 лет насиловал несовершеннолетних родственниц. Началось всё ещё в 2009 году, на тот момент жертвам было от трёх до 11 лет. Оставаясь с девочками наедине, извращенец насиловал их и снимал с ними порно. Всего за это время он совершил 12 эпизодов преступлений.
Shutterstock