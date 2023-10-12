Сосед-педофил насиловал похищенную девочку с аутизмом, пока её искала полиция с волонтёрами

В Нижнем Новгороде сосед-педофил на протяжении 3,5 часа насиловал десятилетнюю девочку с аутизмом, пока её по всему двору искали родители с полицией и волонтёрами. Об этом пишет Ni Mash.

По данным телеграм-канала, всё произошло вчера вечером в одном из нижегородских общежитий. Девочка играла дома, однако стоило матери отвлечься, как она улизнула в коридор, где её и встретил 44-летний Максим. Поняв, что дочь пропала, родители бросились вдогонку, однако школьницы уже нигде не было. Мать сразу забила тревогу, в итоге к поискам подключились местные волонтёры и правоохранители.

Они проверили всю улицу, а после принялись проводить поквартирный обход. Когда постучались к безработному и ранее судимому Максиму, он открыл дверь не сразу. В ходе обыска полицейские проверили нишу под его диваном и среди кучи хлама увидели ножку девочки — именно там он пытался спрятать ребёнка. В итоге насильника скрутили на месте, он во всём сознался.