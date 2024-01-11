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11 января, 08:04

В Барнауле за крупную взятку задержали заместителя мэра

СК: Задержан замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту

В Барнауле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Задержание сотрудника администрации Барнаула. Видео © Telegram / Следком

По информации ведомства, в 2020 году подозреваемый, который на тот момент выполнял обязанности председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил 2 миллиона рублей. Деньги были переданы от предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками.

"Денежные средства предназначались за общее покровительство возглавляемых предпринимателем предприятий, а также обеспечение возможности на беспрепятственной основе осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов, позволяющих осуществлять городские пассажирские перевозки на таких маршрутах", — говорится в сообщении.

Следователи провели обыски по местам жительства и работы задержанного. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В отношении взяткодателя также расследуется уголовное дело.

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Ранее Лайф писал, что в Подмосковье задержали начальника котельной, гендиректора Климовского специализированного патронного завода и замглавы администрации Подольска. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и превышении должностных полномочий.

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Telegram / Следком

Ян Поланин
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