В Барнауле за крупную взятку задержали заместителя мэра

В Барнауле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Задержание сотрудника администрации Барнаула. Видео © Telegram / Следком

По информации ведомства, в 2020 году подозреваемый, который на тот момент выполнял обязанности председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил 2 миллиона рублей. Деньги были переданы от предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками.

"Денежные средства предназначались за общее покровительство возглавляемых предпринимателем предприятий, а также обеспечение возможности на беспрепятственной основе осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов, позволяющих осуществлять городские пассажирские перевозки на таких маршрутах", — говорится в сообщении.

Следователи провели обыски по местам жительства и работы задержанного. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В отношении взяткодателя также расследуется уголовное дело.