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10 января, 12:27

Гендиректор челябинского аэропорта попал с самолёта за решётку за пьяный дебош в небе

Mash: Полиция задержала гендиректора челябинского аэропорта Кашина в Пулково

Гендиректор Челябинского аэропорта Кашин в кабинете пилота самолёта (справа). Обложка © Telegram / Mash

Гендиректор Челябинского аэропорта Кашин в кабинете пилота самолёта (справа). Обложка © Telegram / Mash

В Санкт-Петербурге в Пулково задержали генерального директора челябинского аэропорта имени Курчатова Виталия Кашина. Как сообщает Mash, мужчина устроил пьяный дебош на борту самолёта.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл 6 января, когда Кашин отправился в Санкт-Петербург по личным делам рейсом "России". На борту мужчина начал выяснять отношения и дебоширить. Предупреждения бортпроводников не помогли, поэтому по прилёте Кашина встретили правоохранители, выписав административный протокол за хулиганство в небе.

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А ранее Лайф рассказывал, что самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Нью-Йорка в Ташкент, вынужденно приземлился в Санкт-Петербурге из-за неадекватного поведения пассажира. Мужчину сняли с рейса сотрудники полиции.

Дарья Нарыкова
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