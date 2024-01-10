Гендиректор челябинского аэропорта попал с самолёта за решётку за пьяный дебош в небе

В Санкт-Петербурге в Пулково задержали генерального директора челябинского аэропорта имени Курчатова Виталия Кашина. Как сообщает Mash, мужчина устроил пьяный дебош на борту самолёта.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл 6 января, когда Кашин отправился в Санкт-Петербург по личным делам рейсом "России". На борту мужчина начал выяснять отношения и дебоширить. Предупреждения бортпроводников не помогли, поэтому по прилёте Кашина встретили правоохранители, выписав административный протокол за хулиганство в небе.