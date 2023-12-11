Летевший из Нью-Йорка в Ташкент самолёт вынужденно сел в Петербурге из-за буйного пассажира

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, совершавший полёт из Нью-Йорка в Ташкент, вынужденно приземлился в Санкт-Петербурге из-за неадекватного поведения пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Воздушное судно авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшее по маршруту Нью-Йорк – Ташкент, совершило вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за буйного пассажира", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел сегодня, 11 декабря. Командир Boeing 787 принял решение экстренно посадить авиалайнер, сообщив об инциденте по радиосвязи. Буйным пассажиром оказался 32-летний гражданин Узбекистана. Мужчину сняли с рейса сотрудники полиции.

В настоящее время рейс HY102 Нью-Йорк – Ташкент проходит необходимые процедуры. Он продолжит полёт до места назначения в ближайшее время.