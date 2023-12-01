Летевший из Москвы пассажирский Boing экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска
Летевший из Москвы борт "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Всё прошло без происшествий, сообщили в МЧС по Сахалинской области.
Информация о готовящейся аварийной посадки Boing-777, на борту которого было 408 пассажиров и 14 членов экипажа, поступила утром 1 декабря. Борт приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска в 9:34 (1:34 мск). Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, при осмотре специалистами выявлена техническая причина, её устраняют.
Ранее Лайф рассказывал, как летевший из Самары в Москву самолёт вернулся в аэропорт по технической причине. Посадка прошла благополучно, прокуратура проводит проверку.
t.me / Аэропорт Южно-Сахалинск / Ufedor1