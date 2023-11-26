Летевший из Самары в Москву самолёт вернулся в аэропорт по технической причине

Вылетевший из Самары в Москву самолёт авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт по технической причине. Об этом в своём телеграм-канале сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет причины возврата воздушного судна в аэропорт Самары. По предварительным данным, 26 ноября 2023 года воздушное судно, следовавшее рейсом № SU-1217 по маршруту Самара – Москва (авиакомпания "Аэрофлот"), возвратилось в аэропорт Курумоч по технической причине", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что посадка прошла благополучно. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Состояние самолёта проверяют технические службы аэропорта, транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса.

В пресс-службе перевозчика сообщили журналистам, что было принято решение заменить самолёт на резервный. Пассажирам на время ожидания предоставили обслуживание "в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота".